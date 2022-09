'Bondscoach Thierry Henry' zondag tegen Nederland na rode kaart voor Martinez: "Geel ja, maar nooit rood"

In de slotfase van het duel tussen België en Wales kreeg bondscoach Roberto Martinez nog een rode kaart voor spelbederf. Zondag, tegen Nederland, zal assistent Thierry Henry dus de honneurs moeten waarnemen.

Toen de bal buitenging na een tackle van Meunier raapte Martinez het leer op en hield het bij zich. Scheidsrechter Ali Palabiyik kon er niet mee lachen en gaf hem prompt rood. Daardoor is Martinez voor de eerstvolgende match - die tegen Nederland dus - geschorst. Een bijkomende straf zal hij voor het incident hoogstwaarschijnlijk niet krijgen.

“Ik denk niet dat het een rode kaart was. Ik probeer de bal vast te nemen en hierdoor vertraagt het spel. Geel had misschien gekund, maar nooit rood. De aanvoerder (Hazard, nvdr.) heeft me gezegd dat je in België bij een rode kaart een etentje moet betalen", kon hij er nog mee lachen.