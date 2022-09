Overwinning tegen Wales levert extraatje op voor de Rode Duivels

De Rode Duivels wonnen donderdag met 2-1 van Wales in de Nations League en dat levert hen iets extra op.

Groepswinnaar worden lijkt er in de poulefase niet meer in te zetten. Dan moet er immers zondag tegen Nederland beter gedaan worden dan de 1-4-nederlaag uit de heenmatch.

De 2-1-overwinning van de Rode Duivels is echter wel genoeg om de troepen van bondscoach Roberto Martinez reekshoofd te maken voor de kwalificaties van het EK 2024.

Op die manier zou ons land confrontaties met Nederland, Spanje, Portugal, Italië of Frankrijk vermijden. De loting gaat op zondag 9 oktober door in Frankfurt. Het toernooi zal van 14 juni tot 14 juli in Duitsland worden gespeeld.