Timmy Simons onder de indruk: "Het wordt bidden dat er hem niks overkomt"

De Rode Duivels werkten een knappe eerste helft af. De score had bij de rust al veel hoger moeten zijn dan de 2-0 die op het bord stond.

Getekend wonderkind Kevin De Bruyne. Hetgeen de Rode Duivel gisteren allemaal liet zien was van een heel ander niveau dan wat we van andere spelers bezig zagen.

“Wat een klasse, in zo veel verschillende dingen ook. Hij had er zin in, ja. Hoe hij de keeper verraste bij die 1-0 door de bal meteen te trappen... Niet de snelheid van de bal, maar de snelheid van het trappen was dodelijk voor die doelman”, zei Jan Mulder bij VTM.

Timmy Simons was ook onder de indruk van De Bruyne. “Hij bepaalt gewoon alles. Het tempo, de versnelling, wanneer we druk zetten en de manier waarop... Hij is nóg meer de baas van elk elftal. Het wordt bidden dat er hem niks overkomt. Hij maakt de anderen beter.”