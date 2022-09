Mulder en Degryse in de clinch over Nederland-België: "Courtois en De Bruyne hebben zij niet"

De Rode Duivels spelen zondag de laatste wedstrijd van de groepsfase in de Nations League op bezoek bij Nederland.

De kans dat de Rode Duivels de 1-4-nederlaag uit de heenwedstrijd zondag in Amsterdam weten op te halen lijkt zo goed als onbestaande. Al zit die avond wel in het achterhoofd van de Rode Duivels, want uiteindelijk bepaalde die match de hele groep.

“Wat Nederland niet heeft, zijn Courtois en De Bruyne”, haalt analist Marc Degryse aan op VTM. Waarop Jan Mulder reageert dat zij Pasveer hebben.

“Ja, die is 38 jaar. Toch een groot verschil”, gaat Degryse verder. Jan Mulder geeft niet van zich af.“Maar Courtois is een keeper, die is niet zo spelbepalend. De Bruyne, die heeft Nederland niet... maar Frenkie de Jong is misschien ook niet zo slecht.”