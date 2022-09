Op eenzame hoogte! De Bruyne hoort enkel een echo als hij vanop zijn bergtop roept

Gisterenavond omstreeks 22u30... Roberto Martinez wisselt Kevin De Bruyne en iedereen zette zich recht van zijn stoeltje. Zelfs de Welshe fans, die hem 85 minuten lang verwenst hadden, zetten de handen op elkaar voor de middenvelder die alweer de show had verzorgd.

We zouden er al gewend aan moeten zijn, maar zulke klasse went nooit. Met alle respect voor Paul Van Himst, Jef Jurion of andere Enzo Scifo's... Er is geen discusie meer over wie de beste Belgische voetballer aller tijden is. De Bruyne staat op zo'n eenzame hoogte dat hij enkel een echo hoort als hij op de rest roept vanop zijn bergtop.

Handelsmerk

Zo'n lofbetuiging na een match tegen Wales is misschien wel vreemd, want de Welshmen vormen geen topteam. Maar je moet er toch altijd tegen scoren. Bij de eerste de beste goeie bal die KDB in de buurt van de zestien zijn richting zag uitrollen - voor één keer heel goed het overzicht behouden van Batshuayi - zette hij zijn gouden rechter er tegen. In de tweede helft zorgde hij met diezelfde rechter voor de voorzet op Michy.

Zulke assists zijn het handelsmerk geworden van King Kev. Hoeveel gaat Haaland er zo tegen de netten duwen dit seizoen? Balletje vooruit duwen en net voor de tackle hard tussen keeper en verdediging voorzetten. Als spits moet je er enkel staan aan de tweede paal en je verdediger afgeschud hebben. 't Is uitzonderlijke klasse en dat doet hij nu al jaren.

De rest moet volgen

Als De Bruyne de bal krijgt en zich in gang trekt, gaat iedereen al op het puntje van zijn stoel zitten. Je weet dat er elk moment iets bijzonders kan gebeuren. 'Accrocher le wagon!', zeggen ze in het Frans. Volg het ritme dat gedicteerd wordt door de orkestleider. Want hulp zal hij nodig hebben op het WK. Een goeie Hazard of Trossard om mee te combineren. Een fitte Lukaku om af te werken. Een Tielemans die zijn niveau een stuk omhoog moet krijgen. Over de flanken maken we ons minder zorgen. Carrasco en Meunier/Castagne zullen er wel staan. En Witsel bewees dat hij als 'zes' nog steeds voor de nodige rust zorgt.

Want als King Kev iets haat is het wel als zijn ploegmaats hem niet begrijpen of niet de inspanning doen om zijn passes te ontvangen. Een voorzet of pass van De Bruyne komt er in de vrije ruimte en daar moet je voor lopen en inzicht hebben. Er zullen er een paar hun borst nat moeten maken om richting bergtop te klauteren. Om toch maar enigzins hun regisseur in het vizier te krijgen.