Columnist duidelijk: "Na het WK moet het klaar zijn met Martinez"

Het WK komt steeds dichterbij. En dus is het stilaan de vraag: hoelang is Roberto Martinez nog bondscoach?

"Over goed acht weken start het WK in Qatar, maar er is nog weinig hype te zien. Ik lees berichten van sponsors die afhaken en supporters die op hun voornemen om naar Qatar te gaan terugkomen", is Hugo Camps duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Avontuur

"Nu begint een toernooi wel vaker pas te leven als de eerste wedstrijden zijn gespeeld, maar de belangstelling is dit keer wel erg schraal. Dat hadden de voetbalbonzen op voorhand kunnen weten - Qatar is geen voetballand."

"Ik ga ervan uit dat Roberto Martínez aan zijn laatste hoofdstuk bij de Rode Duivels is begonnen. Na het WK moet het klaar zijn. Martínez heeft een verdienstelijk parcours afgelegd met de Rode Duivels, maar er is nood aan vers bloed. Er mag weer eens wat avontuurlijker gespeeld worden."