Hazard kan weer grappen: "Als we willen zijn we goed, dat zagen jullie de eerste helft"

Eden Hazard was heel bedrijvig in het uur speeltijd dat hij kreeg. Hij kwam veel ballen ophalen, maar er vloeide wel te weinig gevaar uit voort. Maar de ploeg draaide wel in de eerste helft.

"Als we willen, zijn we goed", kon Hazard ermee lachen. "Dat kunnen we wel onthouden van deze wedstrijd. En dat hebben we getoond in de eerste helft. Als we samen spelen, verdedigen en aanvallen kunnen we mooie dingen doen. We hebben wel wat gemist en de score had hoger kunnen zijn. De tweede helft hadden we het iets moeilijker maar ik ben wel tevreden met de wedstrijd."

Over zijn eigen niveau dan: "Ik voel me wel goed. De voorbije weken heb ik toch enkele wedstrijden na elkaar gespeeld. Ik heb altijd gezegd: hoe meer ik speel, hoe beter ik me voel. En zondag zal ik me hopelijk nog beter voelen. Als ik niet speel bij Real is dat ook zo en is het aan mij om in vorm te blijven. Door dit soort wedstrijden krijg ik zelfvertrouwen, ik maak me dus geen zorgen."