Wat zegt match tegen Wales met oog op WK-selectie? "Niets bijgeleerd, zij boden geen meerwaarde"

Nog twee maanden tot het WK in Qatar. Rest de vraag: wat kunnen de Rode Duivels daar uitspoken? Zekerheid over de selectie lijkt er ook nog niet helemaal.

Peter Vandenbempt zag wel een aantal lichtpunten (De Bruyne, maar ook Batshuayi) en dat Meunier en Carrasco beter in vorm zijn.

Invallers

"Tien van de elf spelers in de basisploeg zijn al zeker van hun WK-selectie. Het was uitkijken naar het debuut van Zeno Debast: sober, niet te veel risico's, wel afgetroefd in de lucht bij die tegengoal", aldus Vandenbempt bij Sporza.

Maar over de ruimere kern met oog op de WK-selectie is de man van de radio kritisch: "De invallers brachten geen echte meerwaarde. Wat de aanvulling van de selectie betreft - die bestaat toch al uit een 20-tal spelers - hebben we vanavond niets geleerd."