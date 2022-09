Vandenbempt zag Rode Duivels zwak spelen: "Zondag moeten ze de natie geruststellen, want ..."

De Rode Duivels hebben met 2-1 gewonnen van Wales en zo opnieuw een overwinning bijgeschreven. Of het indruk maakte?

"Of dit geruststellend was? Neen, niet bepaald. Dit was geen prestatie waarna je rustig achterover leunt en zegt: dit komt allemaal wel goed op de Wereldbeker", vond Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza.

"Er waren 10 heel matige minuten, de Belgen begonnen onverklaarbaar slap. En na de rust viel het helemaal stil."

Natie geruststellen

"Er bleef helemaal niets meer over van het goeie combinatiespel en je had weer een paar prangende fases in het eigen strafschopgebied met het zoveelste tegendoelpunt."

"Dan lijkt dit toch iets te veel op de wedstrijden die de Belgen de voorbije maanden hebben gespeeld. Er was nog controle, maar kansen afdwingen was er nauwelijks nog bij. Dat is niet bepaald heel geruststellend. Zondag moeten ze de natie geruststellen."