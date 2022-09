Kevin De Bruyne waarschuwt na glansprestatie: "Laat dit een les zijn voor de toekomst"

Indien er nog twijfel was, heeft Kevin De Bruyne die vanavond helemaal weggenomen. Hij moet dé draaischijf worden van de Rode Duivels op het WK binnenkort.

De beste middenvelder ter wereld? Wellicht wel KDB bewees nog maar eens dat hij op een zeer hoog niveau aan het acteren is momenteel door tegen Wales de nationale ploeg op sleeptouw te nemen. In de eerste helft was hij goed voor het openingsdoelpunt en daarna volgde een fraaie assist voor Batshuayi.

"We hebben een goede wedstrid gespeeld met een heel goede eerste helft en een mindere tweede. Wales ging in de tweede helft heel compact spelen en dat is hun recht. Maar dan moeten wij niet in de fout gaan en hen laten scoren", is De Bruyne streng na de partij voor de camera van VTM.

Die mindere tweede helft, daar zal ongetwijfeld nog wel over nagekaart worden bij de Rode Duivels en ook De Bruyne denkt er het zijne van. "We moesten helemaal niet veel kansen creëren maar wel de bal 45 minuten laten rondgaan en op zekerheid spelen, laat dit een les zijn."

Nederland

België trekt zondag naar Amsterdam met een waterkansje op groepswinst want daarvoor moeten de Rode Duivels al winnen met meer dan drie doelpunten verschil. "Als we iets speciaals kunnen doen, zullen we dat zeker niet laten maar Nederland is ook een topploeg. De wedstrijd zal er snel zijn en dan zullen we wel bekijken wat het resultaat is als we een goede prestatie afleveren", besluit hij.