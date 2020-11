Tielemans leidt Duivels naar Final Four met goal en héél slimme vrije trap

Geef Youri Tielemans maar de trofee van 'Man van de Match', net als tegen Engeland. De nog steeds maar 23-jarige middenvelder trapte de 1-0 tegen de netten en kon met een heel slimme vrije trap de organisatie van Denemarken verstoren. Of hij mag die eer delen met Romelu Lukaku.

De Rode Duivels brachten zichzelf in de problemen... Het begon nochtans allemaal goed. Youri Tielemans besliste na drie minuten een copy-paste te doen van zijn goal tegen Engeland. Hij knalde van buiten de zestien de bal mooi in het hoekje: 1-0. Dan mag je toch een kalmere avond verwachten dan wat de Duivels de rest van de wedstrijd op de mat legden.

Problemen

Er was te weinig rust aan de bal achteraan. De Duivels wilden zoals gewoonlijk vanuit de eigen zestien beginnen voetballen, maar Kasper Hjulmand had die analyse ook al gemaakt en had zijn ploeg opgedragen om druk te zetten op Alderweireld en Denayer en Tielemans af te dekken als die de bal kwam ophalen.

Resultaat: een paar wilde ballen naar voor, waar Lukaku tegen een overmacht moest opboksen en het allemaal niet belopen kreeg. Denemarken veroverde slag om slinger de bal en liet de verdediging zweten. Jonas Wind, de boomlange spits van Denemarken, deed waar hij het beste in is: koppen. En daar had Courtois geen verhaal tegen: 1-1.

De Bruyne kon zijn passes tussen de lijnen niet afleveren, Hazard en Chadli geraakten hun man op de flanken niet voorbij en Mertens kwam in het stuk bijna niet voor. Dan heb je een probleem en moet er bijgestuurd worden bij de rust. Echt vloeiend werd het echter niet, maar gelukkig heeft Martinez naast heel begiftigde ook héél slimme voetballers in zijn gelederen.

Eén-twee-goal

Youri Tielemans bijvoorbeeld. Toen er een fout op hem begaan werd, had hij één seconde na het fluitsignaal de bal al richting De Bruyne verstuurd. Lukaku rende de box in, kreeg de bal en deed de rest, al was er ook wat geluk mee gemoeid. Het voetbal-IQ van die drie gaf de doorslag, maar het begon weer allemaal bij de Leicester-speler. Hoe zet je die nog uit de ploeg?

Of hoe moet je Romelu Lukaku nog omschrijven? De tweede goeie bal die hij kreeg in de zestien verdween ook tegen de netten. En dat terwijl hij een hele wedstrijd met zijn rug naar de goal zich beresterk had getoond als aanspeelpunt. Hazard zag hem voor zijn man kruipen en Big Rom deed de rest. 57 goals nu voor België! Onwaarschijnlijk! Final Four it is! Frankrijk, Spanje en Italië worden de tegenstanders. Een droomfinale voor de Nations League.

Die blunder van Courtois, die over een terugspeelbal van Chadli trapte, vergeten we maar snel. De Bruyne trok dat even later trouwens recht met de 4-2...