Duivels kunnen twijfels niet wegspelen tegen Nederland en verliezen ook in Amsterdam

Nederland en België hebben er geen spektakelstuk van gemaakt in de Johan Cruijff ArenA. De Rode Duivels wilden met een goed gevoel richting WK, maar er zijn enkel meer twijfels gerezen na het verlies (1-0). Het spel was traag en onverzorgd en er was weinig reden tot gejuich.

In de loop van de week hadden alle Duivels hun best gedaan om ons te overtuigen: ze geloofden nog in de Final Four. Dan verwacht je dat ze Remco-gewijs de gas helemaal gaan opendraaien tegen Nederland om toch te proberen die drie goals te scoren. Wat we in de plaats kregen aangeboden was een veredelde oefenmatch waarin beide ploegen hadden afgesproken niet te veel energie te verbruiken.

Geen entertainment op het veld

De sfeer voor de match werd op ongelooflijke wijze opgekrikt door de dj van dienst, maar eens de match bezig was, werd het bij momenten akelig stil in de ArenA. Alsof 58.000 mensen er ook meer van verwacht hadden. Wat waarschijnlijk ook zo was. Er waren wat schoten over en weer, maar dat kon je moeilijk meer dan losse flodders noemen. Hazard en Castagne kregen wel goeie mogelijkheden, maar deden er niets mee.

Soms is het pijnlijk om Eden Hazard te zien spelen en we weten niet of dat met meer matchritme nog goed komt. Zijn oude niveau gaat hij in ieder geval niet meer halen. En wat met Trossard? Op dit moment verdient de aanvaller van Brighton duidelijk zijn kans, maar Roberto Martinez blijft blijkbaar hopen - tegen beter weten in? - dat hij de Hazard van tegen Brazilië nog gaat te zien krijgen.

Gelatenheid?

Wij hopen trouwens dat de meegereisde bondsleden lessen getrokken hebben uit hoe je ambiance kan creëren voor en tijdens een match. Want tijdens de rust was de randanimatie alweer van het beste van wat we ooit al in een stadion gezien hebben. Dit terzijde, maar we wilden ook over wat kwaliteit spreken in dit verslag.

De Bruyne was zich aan het opjagen in het gebrek aan tempo bij de Duivels. Hij die altijd vooruit wil voetballen zag zijn collega's meer achteruit dan vooruit lopen. Na een uurtje maakte hij er zich al niet meer druk in. Da's nooit een goed teken, die gelatenheid. Een lichtpuntje? Amadou Onana, die voor meer présence zorgde op het middenveld en bijna ook scoorde. De kansen waren toch voor de Belgen, maar ze konden niet afwerken.

De goal viel - zoals zo dikwijls - wel aan de overkant. Bij een hoekschop troefde Van Dijk Debast af en kopte de 1-0 tegen de netten. Pijnlijk dat dat twee wedstrijden op rij gebeurt. Maar Courtois moest Dumfries nog een drietal keren van een grotere voorsprong houden. Zelfs hij begon met zijn armen te zwaaien. En als Thibaut frustratie toont... dan weet je dat het er op een of ander moment kan uitkomen. Misschien al in de mixed zone na de match...

Nu maar hopen dat Romelu Lukaku straks fit is, want zonder hem is er tegen een topland geen afspeelpunt vooraan. Batshuayi is een pure afwerker, maar in deze matchen heb je meer nodig. De body van Big Rom om als bliksemafleider te dienen.