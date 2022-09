René Vandereycken vindt dat Amadou Onana mee naar het WK moet

Over enkele weken wordt de selectie voor het WK in Qatar gemaakt. Volgens René Vandereycken moet Amadou Onana daar altijd bij.

Tegen Nederland was Amadou Onana een van de lichtpunten bij de Rode Duivels. Hij stond samen met Axel Witsel op het middenveld.

Volgens Réné Vandereycken is Onana geëvolueerd naar een speler die thuishoort in de selectie van het WK. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Volgens hem nam Onana als een van de weinigin initiatief tegen Nederland. Ook dook hij regelmatig voorin op. Terwijl hij in principe de defensieve speler naast Witsel was.