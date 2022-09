Courtois wil niet weten van negativiteit: "Pas op het WK moeten we top zijn, dit was niet zo dramatisch"

Thibaut Courtois behoedde de Rode Duivels in het slotkwartier voor een nog grotere nederlaag. Maar dat was toen zowat iedereen mee in de aanval stond. De doelman was na de match vooral kritisch voor de kritiek die ze kregen.

Courtois werd met de stelling geconfronteerd dat het echt niet goed was. "(hoofdschuddend) Dat is nu altijd hetzelfde met jullie, pers. We spelen het WK pas in november, dan pas moeten we goed zijn. Ok, dit was niet de allerbeste match, daarmee ga ik akkoord. Maar zeker niet om morgen te lezen dat het 'slecht, slecht' was. Louis van Gaal zei me zelf dat we hen gedomineerd hadden."

Courtois predikte realisme. "Deze ploeg heeft ons in Brussel met 1-4 geklopt, vandaag waren we beter dan hen en hebben we kansen gecreëerd. Spijtig dat we niet zelf scoorden en een goal pakten op stilstaande fase. Dat is de reden waarom we verloren. Maar zo dramatisch was het niet. De vorm van november telt, niet die van september."