Vijf vaststellingen na Nations League-campagne van Rode Duivels: 'Zonder Lukaku geen schijn van kans tegen topland'

De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om voor het tweede jaar op rij de finale van de Nations League te bereiken. Op zich niet zo erg, want de meeste Duivels vinden dat toch maar overbodige matchen. Maar er waren wel een paar verontrustende vaststellingen aan te koppelen.

1. Zonder Lukaku geen schijn van kans tegen topland

De spitsenpositie is misschien wel een dringender probleem dan de verdediging. In de verdediging zijn er opties, in de spits niet. Michy Batshuayi is een begenadigd afwerker en zal tegen mindere landen altijd wel een goaltje meepikken, maar hij doet een team niet beter draaien. Batsman weegt niet op een defensie. Romelu Lukaku zal tegen het WK zijn beste vorm moeten terugvinden en topfit aan de aftrap moeten komen, willen we enige kans maken op succes. Zonder Lukaku rust alle gewicht van de aanval op de schouders van Kevin De Bruyne, die eigenlijk liever een rijtje lager speelt.

2. Tielemans gaat een te duchten concurrent hebben

Ook Youri Tielemans moet dringend op zoek naar een beter niveau. Zijn gemiste transfer lijkt toch door zijn hoofd te spoken. Bij Leicester City draait het vierkant en Tielemans was de laatste matchen met de nationale ploeg niet in zijn gewoonlijke doen. Met Amadou Onana heeft Roberto Martinez nu een jongen met én goeie voeten én fysieke kracht. Zijn lengte is ook een voordeel en hij laat Witsel toe om af en toe in te schuiven.

3. De Bruyne draagt alles

We schreven het vorige week al: KDB steekt er met kop en schouders bovenuit. Als er iets met hem gebeurt, kunnen we evengoed thuis blijven. De Bruyne is samen met Courtois van wereldklasse. Alles begint en eindigt met hem. Ofwel geeft hij de assist ofwel werkt hij zelf af. Hij verdeelt en heerst. Vroeger kreeg hij nog steun van Eden Hazard, maar die lijkt nooit nog zijn beste niveau te zullen halen. Een Carrasco in topvorm zou hem nog het meest kunnen helpen, maar we betwijfelen nog steeds of de positie van wingback hem echt op het lijf geschreven is. In de pocket zou hij meer schade kunnen toebrengen.

4. Het systeem is kwetsbaar

Nu we het toch even over de posities bij de Rode Duivels hebben. De 3-4-2-1 van Roberto Martinez blijkt heel zijn verrassingseffect verloren te hebben. Er wordt niet meer snel gecombineerd aangezien elke tegenstander weet waar hij hen kan lamleggen. Verstoor de opbouw van de twee centrale middenvelders en België heeft het moeilijk. Daarom ook dat De Bruyne zich liever zou laten afzakken dan achter de spits te spelen, want hij zou dat wel kunnen uitspelen.

5. Selectiepolitiek Martinez zorgt ook voor twijfels

Met nog minder dan twee maanden voor het WK heeft Roberto Martinez in de laatste twee matchen amper geëxperimenteerd. Zeno Debast kreeg twee keer een basisplaats. Wil dat dan zeggen dat de bondscoach met Debast aan het WK gaat beginnen? Castagne werd op die positie niet getest. Dendoncker zat tegen Nederland in de tribune "omdat ik al weet wat ik aan hem heb", aldus Martinez. Faes mag een WK-selectie ook al zo goed als vergeten. Onana was wel een ontdekking op het middenveld. Maar wat als Hazard nog steeds niet in orde is tegen het WK? Hoe gaat Trossard erin passen? CDK eens een hele wedstrijd gebruiken, zat er ook niet in.

Dus ja, veel vragen...