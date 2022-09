Marc Degryse trekt conclusies voor WK: "Tot finale geraken wordt zéér moeilijk" en "Brazilië, da's wat anders"

Marc Degryse kan toch al wel wat conclusies trekken voor het WK. Om net als pakweg Brazilië tot de favorieten te behoren, daarvoor komen de Rode Duivels momenteel tekort.

Na afloop van Nederland - België werden tijdens de uitzending op VTM de WK-kansen van de Rode Duivels besproken. In een achtste finale zouden ze de Duitsers of Spanjaarden kunnen tegenkomen in Qatar. "Ik heb Duitsland en Spanje aan het werk gezien, die waren ook niet overtuigend. Sowieso zijn we minder goed dan vier jaar geleden", oordeelt Marc Degryse.

Een rol als grote kanshebber op de wereldtitel is niet voor de Duivels weggelegd. "We zijn niet meer bij de favorieten. We zijn hoogstens een outsider. We moeten zorgen dat we die groepsfase zonder kleerscheuren doorkomen. Dan kunnen we misschien nog eens tegen een grote ploeg winnen. Om tot de finale te geraken, dat wordt zéér moeilijk."

Duidelijk werkpunt

In een eventuele kwartfinale zou België het tegen Brazilië moeten opnemen. "Als je die ploeg van Brazilië bekijkt... Da's wat anders." In zijn analyse bij Het Laatste Nieuws komt Degryse nog eens terug op de Belgische prestatie in Amsterdam. "Ik dacht dat we Rode Duivels met lef en initiatief zouden zien, maar neen, België en Nederland stonden met angst op het veld. En het blijft een werkpunt: België kan de nul niet houden."

Wie Degryse wel aangenaam verraste, was Amadou Onana. "Ik kon zijn debuut erg smaken." Degryse had ook Onana op Van Dijk gezet bij de stilstaande fases in plaats van Debast. Voorts kaart Degryse ook nog de problematische situatie van Eden Hazard aan.