Nederland wil Final Four van Nations League, maar moet uitwijken qua stadions

Nederland plaatste zich ten koste van de Rode Duivels voor de Final Four van de Nations League.

Ons land was van plan om de Final Four te organiseren als de Rode Duivels mochten deelnemen, maar dat is nu niet meer aan de orde.

Nederland wil volgens L’Equipe de Final Four organiseren en zou zondag al een bod gedaan hebben om het evenement binnen te halen.

Dat is gepland op 14, 15 en 18 juni van volgend jaar. De wedstrijden kunnen echter niet in de ArenA in Amsterdam en het Philips Stadion in Eindhoven gespeeld worden.

Daarom wordt gekozen voor De Kuip in Rotterdam en de Grolsch Veste van FC Twente in Enschede.