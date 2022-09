Jan Mulder treurt om aderlating van 'Gouden Generatie': "Eden Hazard is geen speler van wereldklasse meer"

Jan Mulder zag met tristesse te kijken naar wat de 'Gouden Generatie' en vooral Eden Hazard op de grasmat brachten in de 'Derby der Lage Landen'.

De Nederlandse analist maakte zich tijdens de rust al behoorlijk druk en na het laatste fluitsignaal moest België dan ook nog eens afdruipen met een nederlaag (1-0). De vijfde opeenvolgende nederlaag tegen een top tien-land. Wat betekent dat? "Je moet altijd de hoop houden. Het zegt natuurlijk wel iets. Het zegt dat je geen top van de wereld bent", oordeelde Mulder in de nabespreking op VTM.

Al moet er misschien niet te veel naar die ranglijst gekeken worden. "België is heel lang nummer 1 op die FIFA-ranking geweest. Dat was ook niet helemaal serieus. Dat was wel geweldig, maar je dacht toch altijd dat landen als Brazilië, Frankrijk en Argentinië meer ervaring hebben."

Eden Hazard is Eden Hazard niet meer

Vooral de non-match van Eden Hazard zat Mulder dwars. "De grote aderlating die de Gouden Generatie heeft gelaten is Hazard. Dat is Eden Hazard niet meer. Die kan nog tien jaar meespelen, maar is geen speler van wereldklasse meer. Dat is bij landen als Nederland en België te merken als zo'n enorme grootheid wegvalt. Het is te hopen dat hij het in enkele weken nog redt", sprak Mulder met veel twijfel in zijn stem nog enige hoop uit.