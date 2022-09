Weeral positieve bondscoach Martinez na verlies tegen Nederland: "Onze prestatie had enkel een goal nodig"

We gaan u straks nog de analyse van Louis van Gaal brengen. En die zal heel wat negatiever zijn dan die van Roberto Martinez, die zich opvallend positief uitte na het verlies tegen Nederland. De bondscoach ziet overal een gouden randje aan.

Dat de Rode Duivels kansen hadden, was duidelijk. Hazard en Castagne knalden er een paar grote over. "We hadden sneller een goal moeten maken. Dat was het enige wat aan onze prestatie in de eerste helft ontbrak. We hadden er in ieder geval genoeg kansen voor. Zij waren voorzichtig in hun aanpak en een goal had onzekerheid kunnen creëren bij hen. Na de 1-0 bespaarde Courtois ons wel nog van straffere cijfers."

"We wilden drie keer scoren, maar dat lukte door verschillende omstandigheden niet", aldus Martinez, die ook Debast niks wou verwijten. "Het positieve overheerst over wat er gebeurd is bij de tegengoal - tegen één van de beste koppers ter wereld. Ik ben blij met hoe hij de instructies opgevolgd heeft", klonk het.

En waar was Leander Dendoncker? Nochtans was de speler van Aston Villa fit. "Dat was mijn keuze. Hij mist wat matchritme en ik koos ervoor om een extra aanvallende optie op de bank te zetten."