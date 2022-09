Van Gaal grapt over FIFA-ranking en laat zich uit over goal: "Normaal raapt Courtois die bal op, maar wij hadden trucje"

Een slim trucje van Louis Van Gaal en zijn staf stelde Virgil van Dijk in staat om Courtois te vloeren en Oranje naar de overwinning te koppen.

U kon HIER de algemene analyse van de Nederlandse bondscoach al lezen. Ook al was het voetbal van zijn ploeg allesbehalve sprankelend, bij de Nederlandse media werd na afloop toch enkele keren benadrukt dat Oranje toch maar mooi de nummer 2 van de FIFA-ranking had geklopt. Het wekte bij Van Gaal een grapje los tijdens zijn interview bij de NOS. "Zijn wij dat nu niet?" Zo snel gaat het niet, gaf de interviewer nog mee.

Rol van Klaassen geen toeval

Voorts viel er nog wel wat te vertellen over het doelpunt van Van Dijk, de enige en dus ook beslissende treffer in deze interland. "We waren goed voorbereid. Dat het geen toeval was dat Davy Klaassen bij die hoekschop bij Courtois stond? Neen, zeker niet."

Klaassen zette een blok en hinderde Thibaut Courtois enigszins, zonder daarbij een duidelijke overtreding te maken. Courtois kon zo niet bij de bal. Van Dijk wél nadat hij Debast had afgeschud. "Normaal raapt Courtois die bal gewoon op, maar wij hadden daar een trucje voor", aldus Van Gaal.