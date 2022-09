Van Gaal over Nederlandse prestatie en zet tegen duo De Bruyne-Hazard: "Echt slecht gespeeld in balbezit"

Louis Van Gaal blaast warm en koud over de Nederlandse prestatie. De Bruyne en Hazard lam leggen is dan wel weer grotendeels gelukt.

Bij zijn reactie bij NOS was de Nederlandse bondscoach niet blind voor de minpunten bij zijn team, ondanks de zege van Oranje (1-0). "We waren de onderliggende partij. We hebben echt slecht gespeeld in balbezit. Dat vind ik echt. De balcirculatie ging bij België toch net iets sneller. We wilden wel hoger spelen, maar konden niet. Ik vind wel dat België weinig kansen heeft gehad."

Het lamleggen van de Belgische sterspelers was dan ook een prioriteit. "Als ik De Roon op De Bruyne had gezet, was De Bruyne met hem aan de haal gegaan. Als ik een middenvelder op Hazard had gezet, had je hetzelfde. Dat heb ik niet gedaan. We hebben verdedigers op hen gezet. Spelers die daarvoor gewapend en daarvoor opgeleid zijn."

Moeilijk te verslaan

Dat heeft goed uitgepakt en sterkt Van Gaal in zijn overtuiging dat Nederland wel een moeilijk te bekampen elftal heeft. "Ga er maar aan staan. In 2014 hadden we iets over ons dat we moeilijk te verslaan zijn en dat hebben we nu opnieuw."

Met straks een 39-jarige doelman in de WK-selectie? "Hij heeft twee keer de nul gehouden. Hij heeft geen fouten gemaakt, maar het was wel simpel werk. Ik denk wel dat Pasveer meegaat, ja."