Thierry Henry na zijn wedstrijd als 'T1' van Rode Duivels: "Met vraagtekens naar WK? Je moet je altijd vragen stellen"

Door de schorsing van Roberto Martinez was het Thierry Henry die de Rode Duivels van aan de zijlijn moest coachen. De Fransman was achteraf niet overdreven positief, maar ook niet pessimistisch over onze WK-kansen.

Nederland had een tactisch plannetje klaar en dan was het aan de staf van de Rode Duivels om daar iets tegenover te zetten. "Je hebt gezien dat ze Toby Alderweireld aan de bal lieten. Hij is daar goed mee omgegaan, want dat was niet evident."

Verder bouwen

Henry vindt wel dat België een aantal mooie kansen heeft afgedwongen. "Er was die kans voor Eden Hazard in het begin. Als die omhaal van Onana binnengaat, was het iets unieks geweest. We kunnen hier wel op verder bouwen, ook al was het wel erg opletten bij de Nederlandse counters na rust."

Het was echter geen prestatie waarmee enige twijfels zijn weggenomen. "Of we met vraagtekens naar het WK gaan? Je moet je altijd vragen stellen. Dit was de Nations League, een aparte competitie. Nu gaan we ons voorbereiden op het WK."