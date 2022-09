Het grootste lichtpunt in de ArenA, Amadou Onana: "Ik moet blijven presteren om het WK te halen"

Als er één lichtpunt moest benoemd worden na de wedstrijd was het wel Amadou Onana. De middenvelder van Everton wordt een serieuze concurrent voor Youri Tielemans. Want dat hij meegaat naar het WK lijkt zo goed als vast te staan.

Het werd zijn tweede wedstrijd als Rode Duivel en het is duidelijk dat hij iets kan bijbrengen qua fysieke présence. Witsel krijgt meer vrijheid door zijn aanwezigheid en hij kan zelf ook verrassend opduiken in de zestien. De enige moeilijke bal die Pasveer moest pakken kwam van zijn voet. “Dat had een kleine boost kunnen geven. Ik probeer ook aanvallend iets bij te dragen. De bondscoach vraagt dat ook van mij. Ik had geen geluk. Hopelijk gaat de volgende wel binnen", zei hij erover.

Alle Duivels hadden zowat hetzelfde relaas: 'zo slecht was het nu toch ook niet?' Ze vonden het zelfs vrij goed. "Er waren goeie zaken en minder goeie. We moeten verbeteren, maar dit was een goeie voorbereidingsmatch. Nee, ongerust ben ik niet, want we kunnen hier op verder bouwen. Ik heb vertrouwen in de toekomst."

Die toekomst lijkt voor een deel in zijn handen/voeten te liggen. Als we dit zien, moet de bondscoach hem toch altijd meenemen? "Daar focus ik me niet op. Ik richt me op wat zich op het veld afspeelt. Ik moet blijven presteren om een selectie voor het WK af te dwingen. Ik heb alles gedaan wat ik kon en mijn best gedaan om de ploeg te helpen. Het was een voldoende goeie match van me.”