Nordin Jbari heeft grote vragen bij tactische opstelling België bij tegendoelpunt: "Ik vind dat verbijsterend"

Los van het spel had België misschien niet te hoeven verliezen als het tactisch bij dat tegendoelpunt wat beter was aangepakt. Dat vond Nordin Jbari toch.

De ex-speler van onder meer AA Gent en Club Brugge deed dienst als analist tijdens de Complètement Foot-uitzending van de RTBF. "We waren middelmatig in het spel en in de afwerking en we verliezen. Bovendien heeft Nederland ook geen grootse match gespeeld", was zijn duidelijke conclusie.

Ik begrijp die dekking niet

Het was dan ook een onnodige nederlaag waar de Rode Duivels tegenaan liepen. Het enige doelpunt viel op hoekschop. Debast had aanvankelijk nog wel contact met doelpuntenmaker Van Dijk, maar verloor hem nadien uit het oog. "Ik begrijp die dekking niet. Normaal moet Alderweireld of Vertonghen dat doen. Debast werd afgetroefd door een speler met veel meer ervaring."

Jbari vindt het dan ook geen steek houden dat uitgerekend Debast op de beste kopper van Nederland voor zijn rekening te nemen. "Men zei de hele tijd tegen Debast om Van Dijk te dekken en ik vind dat verbijsterend."