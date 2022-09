Amadou Onana beoordeelt zijn eigen prestatie bij Rode Duivels

Amadou Onana zorgde voor een mooie prestatie bij de Rode Duivels, maar ging finaal toch mee onderuit tegen Nederland.

Bijna had Onana zijn eerste goal als Rode Duivel beet, maar Pasveer kon daar een stokje voor steken. “Spijtig, want dat had ons een boost kunnen geven”, klonk het achteraf.

“De bondscoach vraagt dit soort offensieve acties van mij. Dit keer had ik geen geluk, hopelijk gaat de bal volgende keer wél binnen.”

Over het WK wil hij het niet hebben.. “Maar daar focus ik niet op. Ik richt me op wat er zich op het veld afspeelt. De weg naar Qatar loopt via goeie prestaties. Ik heb alles gedaan wat ik kon om de ploeg te helpen en geef mezelf een voldoende.”