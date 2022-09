Pijnlijk om te schrijven, maar deze Eden Hazard heeft zijn plaats niet meer in de basis bij de Rode Duivels

We kunnen er niet meer omheen... Deze Eden Hazard heeft geen plaats meer in de basis bij de Rode Duivels. Het doet pijn om te schrijven over één van onze beste voetballers ooit, maar de aanvallende middenvelder huppelt nu al enkele jaren achter zijn beste vorm aan. Die van het WK 2018.

Vier jaar geleden was Eden Hazard de beste speler van het WK in Rusland. Dat hij die titel naar Luka Modric ging, werd toen publiekelijk betwist door de waarnemer. Hazard had tegen Brazilië misschien wel zijn beste prestatie ooit neergezet en was heel het toernooi door bepalend. Daar begon ook de flirt met Real Madrid.

Maar vier jaar later is Hazard een schim van die speler. De enkeloperatie en het plaatje dat erin gestopt werd hebben hem lang parten gespeeld. Dat plaatje had volgens enkele specialisten veel vroeger verwijderd moeten worden. Soit, we zijn ook geen dokters, maar we kunnen enkel vaststellen: Hazard heeft zich sindsdien nooit meer goed in zijn vel gevoeld.

Vertrouwen in eigen lichaam is weg

De man met de actie is weg. Tegen Nederland beperkte hij er zich toe om de bal met de rug naar de goal aan te nemen, af te schermen en proberen breed te leggen. De keren dat hij met het gezicht naar de kooi van de tegenstander speelde, waren zeldzaam. Bekijk beelden van vier jaar geleden en Hazard speelde altijd met het gezicht naar de andere kant. Typisch voor een speler die zich niet zeker voelt over hoe zijn lichaam gaat reageren of er geen vertrouwen in heeft.

Hazard vertraagt het spel zelfs en dat terwijl hij vroeger de katalysator was van zovele snelle aanvallen. Zijn gemiste schot na zes minuten illustreerde zijn gebrek aan vertrouwen. Een Hazard in enige vorm had dat altijd minstens gekadreerd. Het is niet langer vol te houden voor de bondscoach om te blijven hopen op de beste Eden als hij een speler als Leandro Trossard op de bank heeft zitten. Die is quasi wekelijks spelbepalend bij Brighton. Akkoord, dat is geen Real Madrid, maar hij speelt er wel alles.

Niet dat Hazard moet vrezen voor zijn selectie voor het WK. Roberto Martinez gaat hem altijd meenemen, zelfs op één been. Maar kan hij hem nog blijven aanhouden als basisspeler? Dat lijkt moeilijk, want zelfs Hazard zal beseffen dat hij ver van zijn status van 2018 - toen hij bij Chelsea wekelijks vlamde - staat. En momenteel is zijn meerwaarde niet genoeg om een plaats in de basiself te verantwoorden.