De teller stopt: Rode Duivels zijn voor het eerst in héél lange tijd niet tot scoren gekomen

Een blik op de statistieken leert dat een héél lange reeks van de Rode Duivels ten einde is gekomen. Ze hebben immers niet gescoord in Nederland.

Als er één iets is waar fans van de Rode Duivels de laatste jaren wel van op aan konden, is het dat hun helden de weg naar doel wel zouden vinden. De vorige keer dat België niet wist te scoren, was tijdens de halve finale van het WK 2018 tegen Frankrijk. De Fransen wonnen toen met 1-0.

Een pijnlijke nederlaag, maar nadien zouden de Rode Duivels scoren aan de lopende band. Wedstrijd na wedstrijd trilden de netten van de tegenstanders. Tot de Belgen zondagavond op bezoek gingen bij buur Nederland. Ook deze keer werd verloren met het kleinste verschil.

Pech voor Lukebakio

Er waren nochtans wel mogelijkheden. Voor Eden Hazard, voor Timothy Castagne. En Dodi Lukebakio kende pech met zijn omhaal in de slotseconden die op de paal uiteen spatte. Een centimeter naar links en de reeks was blijven duren, maar voor het eerst in vijftig interlands konden de Rode Duivels niet scoren.