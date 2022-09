Alle Duivels hebben zelfde verhaal: "Dit was toch niet slecht? We waren dominant tegen Nederland"

Elke Rode Duivel had eigenlijk hetzelfde verhaal: 'Jullie moeten dit niet als een slechte match bekijken'. Het leek wel alsof ze het onderling afgesproken hadden. Jan Vertonghen analyseerde mee...

“Ik vond niet dat we het heel slecht hebben gedaan”, klonk het bij de verdediger. “Ik heb eigenlijk geen heel slecht gevoel overgehouden aan deze match. We kwamen hier natuurlijk wel om te winnen. Als die goal bij ons vroeg valt, dan krijgen zij misschien wat stress. We hebben na drie, vier minuten die goede kans gehad met Eden, die de bal over schoot. We zullen vast en zeker wel betere matchen gespeeld hebben, maar ook zeker slechtere."

Nederlands' bondscoach Louis van Gaal gaf de Duivels wel gelijk hoor. Ook hij zag dat zijn ploeg de bal niet in eigen rangen kon houden, maar ze waren wel efficiënter. "Ik vond wel dat we dominant waren, alleen niet zozeer in uitgespeelde kansen. Net zoals in de tweede helft van de heenmatch liet Nederland onze middelste verdediger veel aan de bal en dat was nu ook met Toby Alderweireld. Maar hij deed dat heel goed om steeds de diepe man proberen te bereiken. Misschien hadden we daar nog meer kunnen profiteren van de ruimte die ze ons uiteindelijk wel gaven. We misten vooraan misschien wat stootkracht, maar hoe verder de match gaat, zeker na de 1-0, ga je meer risico’s nemen en zo krijgen zij meer kansen."