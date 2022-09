Nederlaag tegen Oranje: "Louis van Gaal was gewoonweg slimmer"

De Rode Duivels verloren zondag met het kleinste verschil van Nederland, maar konden volgens sommigen aanspraak maken op meer.

Alexandre Teklak was bij La Dernière Heure vrij duidelijk in zijn analyse van de nederlaag van de Rode Duivels. “Deze wedstrijd bewees het weer: van Gaal was gewoonweg slimmer”, klonk het. “Er bestaat niet zoiets als goed of mooi voetbal, er is alleen voetbal dat wint, en je hoeft alleen maar te kijken naar zijn staat van dienst in cijfers die voor hem spreken.”

“In het nationale team is het niet mogelijk om een spelidentiteit te definiëren, gezien het gebrek aan tijd. Of je moet een basis hebben van dezelfde club. Maar van Gaal heeft een voordeel: de filosofie van zijn spelers is hetzelfde omdat ze allemaal uit de Nederlandse school komen, terwijl er bij ons niet één maar vele formaties zijn.”