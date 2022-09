Jan Mulder vond het duel van Oranje en de Rode Duivels maar niks: "Geld terug"

De wedstrijd in de Nations League tussen Nederland en de Rode Duivels stelde bijzonder weinig voor. Kansen waren er haast niet te zien.

De eerste helft was maar een heel magere vertoning, tot grote frustratie van analist Jan Mulder ook bij VTM liet horen.

“Ik heb maar één manier om deze voorstelling van zwaar betaalde voetbalprofs onder woorden te brengen: ‘geld terug!’ Die 50.000 mensen in het stadion, wij hier, wij moeten zwaar gecompenseerd worden”, zei hij.

“Dit is toch onverdraaglijk saai gedoe. Onwaarschijnlijk. Heb je nou zin in een partijtje voetbal of niet? Het is een gedeelte onkunde... ach, ik weet niet wat het nog is. Niemand is op zijn niveau. Waarom niet iets meer, waarom geen tempootje hoger, om te tonen dat je toch nog wil?”