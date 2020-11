Ook Degryse zit in de fanclub van Tielemans: "Maar hij moet naar een club met meer naam en faam"

We weten al langer dat Roberto Martinez een grote fan is van Youri Tielemans. Wel, vanaf het laatste interlandluik mag ook Marc Degryse zich inschrijven in de club.

Youri Tielemans viel in tegen Zwitserland en liet de wedstrijd kantelen. Youri Tielemans opende de score tegen Engeland en wees de Rode Duivels op die manier de weg. Nog eentje? Youri Tielemans was tegen Denemarken waanzinnig goed.

"We mogen Tielemans uitroepen tot de meest waardevolle speler van dit interlandluik", spaart ook Marc Degryse in Het Laatste Nieuws zijn lof niet. "Hij speelt vooruit als hij kan, heeft vista én ziet de openingen als de tegenstander even niet in positie staat."

Ook bij Leicester City ontpopt het jeugdproduct van RSC Anderlecht zich tot dé leider. "Momenteel kan hij progressie maken bij zijn club. Maar hij moet naar het niveau van Kevin De Bruyne groeien. En binnen een paar jaar naar een club met meer naam en faam."

Youri Tielemans hoort thuis in de Champions League

"Tielemans hoort thuis in de Champions League", besluit Degryse. "Of toch bij een club die elk seizoen voor zo'n ticket kan strijden. Dat kan in de Premier League. Bij één van de twee Manchesters bijvoorbeeld."