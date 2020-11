Hoe kan deze Tielemans nog uit de ploeg? "Presteert veel vooruit op zijn leeftijd"

Youri Tielemans heeft zijn stempel gedrukt op de Rode Duivels. In alle drie de wedstrijden die hij speelde! Tegen Zwitserland deed hij het tij keren, tegen Engeland en Denemarken scoorde hij de openingsgoal. En hij deed nog zoveel meer.

Weet je wat het grootste compliment is dat hem de afgelopen dagen bewierookt heeft? Dat analisten en journalisten zich afvragen wie er mogelijk uit de ploeg moet gehaald worden om Tielemans erin te kunnen houden. Dan spreken we over namen als Axel Witsel en Dries Mertens hé!

Ook Roberto Martinez zal het niet makkelijk krijgen om hem nog op de bank te zetten. En eigenlijk wil hij dat niet, want we weten dat Roberto Martinez al gek van hem is van de eerste keer dat hij hem bij Anderlecht zag spelen. "Dat hij zo jong bij Anderlecht debuteerde, daar plukt hij nu de vruchten van", aldus Martinez. "Hij presteert daardoor zoveel vooruit op zijn leeftijd."

Tielemans is op zijn 23ste op weg om een wereldster te worden. Dat ziet ook de bondscoach. "Hij heeft heel specifieke kwaliteiten als spelmaker. Hij brengt kwaliteit maar hij wordt ook een toekomstig leider van deze ploeg. Dat zie je nu al. Hij heeft veel jonge Belgen het pad getoond: eerst presteren bij je ploeg en dan naar het buitenland. En dat kan op verschillende leeftijden zijn. Je moet er gewoon klaar voor zijn", besloot Martinez.