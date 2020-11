Ook de CEO van de KBVB weet dat het tijd is om prijzen te pakken: "We staan voor het belangrijkste anderhalf jaar in ons bestaan"

Het ticket voor de Final 4 van de Nations League is binnen, maar eerst staat er nog een belangrijkere uitdaging op het programma: Euro 2020. Na een bronzen medaille op het WK in 2018 is het nu tijd om met de hoofdprijs te gaan lopen.

Zo denkt men er ook over bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). "We staan voor het belangrijkste anderhalf jaar in ons bestaan", liet CEO Peter Bossaert optekenen bij Het Laatste Nieuws.

4,75 miljoen euro

Door de financiële impact van het coronavirus zouden extra inkomsten zeer welkom zijn. Dat kan uiteraard door te oogsten op een groot toernooi. "Het is dan ook tijd om financieel te oogsten. De winsten die we maken willen wij investeren in de toekomst van onze sport, van hoog tot laag van volwassen spelers tot jongeren."

De kwalificatie voor de Final 4 was alvast een mooi begin. "De 4,75 miljoen euro die we nu binnenhalen met de kwalificatie zal goed helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. We zijn sterk getroffen door de coronacrisis."