Thorgan Hazard vindt het geen evidentie dat hij in deze ploeg mag spelen: "We zijn een heel grote ploeg geworden"

Heel gelukkig in zijn acties was hij niet, maar één goeie voorzet verzekerde de Rode Duivels van winst tegen Denemarken. Thorgan Hazard moest het deze keer vanop rechts doen, maar dat maakt hem allemaal niet uit: "Ik speel en dat is niet evident in deze selectie."

Over zijn perfecte assist voor Lukaku was hij best tevreden. "Ja, hij heeft er met me over gesproken over de rust. Romelu had ook een voorzet van mij gezien die er kwam toen er niemand in de box stond. Hij zei me om geduld te hebben en pas de voorzet te versturen vanaf het moment dat ik hem in de zestien zag lopen. Dat toont nog maar eens wat een hele grote aanvaller hij is. Hij draagt de ploeg als we het nodig hebben", knikte Hazard.

Thorgan was trouwens één van de enigen - samen met Jan Vertonghen en Youri Tielemans - die de drie matchen mocht spelen. Deze keer moest hij wel van flank verwisselen. "Links, rechts, centraal... Het maakt me niet uit. Ik speel en in deze generatie is dat geen evidentie. Ik zie mezelf ook niet meer als een jongeling. Ik word 28. Youri is de toekomst. Hij heeft dat bewezen in deze drie matchen. We moeten ons geen zorgen maken over de toekomst van de nationale ploeg als ik zie wat er nog allemaal klaar staat."

Die nationale ploeg is nu op een moment van rijpheid gekomen. Ze moeten zelfs geen match meer domineren om te winnen. "We weten dat we vooraan jongens hebben die bijna elke match gaan scoren. We weten nu ook dat we kunnen verdedigen, al moet er nog aan gewerkt worden. Het is een teken dat we een grote ploeg zijn geworden."