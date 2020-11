IJzersterke Youri Tielemans betrokken bij alle goals: 'Van niet meer weg te denken uit de basis naar medepatron'

In oktober 2021 breien de Rode Duivels een vervolg aan hun avontuur in de Nations League. In de eerste editie liet België zich nog verrassen door Zwitserland, maar in Leuven werden de puntjes op de i gezet tegen Denemarken, onder het commando van Youri Tielemans.

Axel Witsel was door zijn gele kaart tegen Engeland geschorst voor de laatste interland van 2020. Leander Dendoncker nam zijn plaats in. Een nieuwe kompaan dus voor Youri Tielemans, die zich tegen Denemarken helemaal opwierp als de patron. "Vooruit, Youri!" Hij bezorgde België een vliegende start met een lage schuiver. Zijn ploegmakker van bij Leicester, Kasper Schmeichel, had geen verhaal op het precisieschot van buiten de grote rechthoek. Het gastland nam wat gas terug en slikte uit het niets een doelpunt. Nog in de eerste helft hoorden we iemand schreeuwen: “Youri, VOORUIT!” Het uitvoetballen was te traag en de drang naar voor en naar een nieuwe voorsprong was wat weggeëbd. Maar in de tweede helft nam Tielemans de schreeuw ter harte. Drie keer gaf hij de pass voor de assist. Eerst met een snel genomen vrijschop richting De Bruyne. De Denen werden koud gepakt met een onverwachte tempoversnelling. ‘VOORUIT met de geit’, moet Tielemans gedacht hebben. Ruim tien minuten later opende hij mooi op Thorgan Hazard. Hazard en De Bruyne dus met de echte assists, Tielemans met de pre-assists. Afmaker van dienst was Romelu Lukaku! Goals nummer 56 en 57 voor de nationale ploeg voor de topschutter aller tijden. Bij de eerste hield hij Joakim Maehle als een vervelende mug af. Simon Kjaer botste bij de 3-1 tegen op tegen een klok beton. Ook bij de beslissende 4-2 leidde Lukaku twee verdedigers af. Dit was de week van de doorbraak van Tielemans. Die werd overigens gescoord door Kevin De Bruyne. De ingevallen Thomas Foket pikte hem er slim uit aan de tweede paal na opnieuw een goede opening van Tielemans. “Dit was de week van de doorbraak van Tielemans”, loofde Jan Mulder bij VTM zijn prestaties van tegen Denemarken (1 goal, 3 pre-assists), Engeland (1 goal) en Zwitserland (1 assist). Op zijn 23e is de Profvoetballer van het jaar 2017 niet meer weg te denken uit de basiself van de Rode Duivels, maar hij mag zich ook meer en meer een van de patrons beginnen noemen. Wat zijn positie betreft is de Gouden Generatie al zeker van een opvolger.