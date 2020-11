Geen excuses voor Rode Duivels: Zwitsers scenario is echt geen optie

In de Nations League neemt België het zondagavond op tegen Denemarken. De Final Four is erg dichtbij. Maar we hebben natuurlijk al eens in die situatie gezeten.

Van Crombrugge, Vermaelen, Saelemaekers, Carrasco en Trossard waren al out, terwijl ook Mignolet vertrok en Meunier en Witsel geschorst zijn. En toch mag het tegen Denemarken niet foutlopen voor de Rode Duivels, al maakten de Denen in deze groep toch wel de nodige indruk. Geen Zwitsers scenario België heeft aan een puntje genoeg, maar gaat vol voor de overwinning: "We weten niet hoe we op een gelijkspel moeten spelen", aldus Roberto Martinez in aanloop naar het duel. De vorige keer dat de Duivels er heel goed voor stonden met oog op de Final Four in de Nations League liep het in Zwitserland helemaal mis: 5-2. Dat moet nu tegen Eriksen en co absoluut vermeden worden. Het wordt uitkijken naar het topduel. De Rode Duivels zijn favoriet, een gokje op Denemarken kan uw inzet meer dan verdrievoudigen. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!

