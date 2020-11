De Bruyne weet waar het België aan ontbrak de eerste helft: "Geen kwestie van bijsturen, gewoon van lef hebben"

De Rode Duivels hebben het zichzelf niet makkelijk gemaakt tegen Denemarken. De eerste helft waren de Belgen eigenlijk onherkenbaar na de goal van Youri Tielemans. Vooral Kevin De Bruyne liet zich horen en stuurde bij.

De Bruyne zag ook waar het mis liep in de eerste helft. "We hebben te weinig gevoetbald. De tweede helft ging het beter. We voetbalden te weinig. We moeten meer opties geven als we van achteruit voetballen, dan komen we er wel door. Dat is geen kwestie van bijsturen, maar gewoon van lef hebben. Je moet risico's met de bal durven nemen."

Daarom is het zo interessant ook als De Bruyne een rij lager kan spelen, want hij kan zijn tegenstander wel uitschakelen en de aanval lanceren. Maar ook Youri Tielemans kan dat. Die lag aan de basis van bijna alle goals. "Ik scoorde met mijn linkervoet vandaag", lachte hij. "Kasper (Schmeichel, nvdr.) was er niet zo blij mee, maar ik moet mijn job doen voor de ploeg."

"Wat er misliep? We speelden te paniekerig de eerste helft. Misschien ook omdat we die Final Four zo graag wilden. We moesten meer gefocust zijn. Als we blijven spelen en de bal van kant naar kant laten gaan, dan komen we er wel uit. Dat zag je ook in de tweede helft."