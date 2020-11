Lukaku verbaast door nog elk jaar beter te worden: "Ik doe alles om te winnen"

Hij was twijfelachtig voor de match tegen Engeland. Maar Romelu Lukaku stond gewoon twee keer negentig minuten op het veld. Resultaat: één assist, twee goals. Niet slecht voor een speler met amper trainingsminuten in de benen.

Lukaku was al belangrijk tegen Engeland, maar was zelf niet helemaal gelukkig met zijn prestatie. Hij had - uitzonderlijk - eens niet gescoord. En dat wringt toch wel. "Tegen Engeland ging het niet omdat ik maar één keer trainde hier en één keer met Inter in de voorbije twee weken. Het was dus een kwestie van scherpte."

"De voorbije dagen kon ik toch wat meer werken, individueel en in de gym. Zo kon ik toch kracht in mijn benen opbouwen. Ik denk dat ik nu weer op niveau ben", grijnsde de man die op zijn 27ste net zijn 57ste goal voor de nationale ploeg gemaakt had.

Ik wil een motivator zijn voor mijn ploeg

Er zijn geen superlatieven meer om het te beschrijven en toch blijkt hij nog steeds beter te worden. Zowel als voetballer als leider. We gaan er dus een paar moeten uitvinden speciaal voor hem. In zo'n match zonder fans hoor je pas hoeveel Lukaku praat en zich laat gelden. "Ik wil een motivator zijn voor deze ploeg. Tijdens de rust heb ik ook gezegd dat we meer moesten doen. Ik doe er alles aan om te winnen met mijn ploeg."

Dat is ook de mentaliteit die hij wil overzetten naar zijn ploegmaats. En dat lijkt wonderwel te lukken, want de Duivels kunnen nu ook moeilijke momenten overwinnen. Dat werd tegen Engeland en Denemarken bewezen. "Maar we kunnen beter. We moeten de drang hebben om in elke match te presteren. Maar als het eens moeilijk gaat, moet het maar zo. Al willen we onze status van voetballende ploeg niet verliezen."