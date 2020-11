🎥 "Te mooi om het niet te posten": Kevin De Bruyne vernedert Jan Vertonghen

Kevin De Bruyne pakte tijdens de opwarming voor Belgiƫ - Denemarken uit met een geweldige kunststukje. Het enige probleem: behalve de spelers in de rondo heeft niemand het gezien.

Kevin De Bruyne wist natuurlijk dat er voldoende camera's in het stadion hangen en kreeg de beelden toch in zijn bezit. Jan Vertonghen, het slachtoffer van dienst, had wellicht gehoopt dat de beelden een stille dood zouden sterven.

Niet dus. Al kon er wel een sorry af bij Kevin De Bruyne. "Wanneer het te mooi is om niet te posten. Sorry Jan."