Lukaku, de niet af te stoppen natuurkracht: "We hadden dat tijdens de rust afgesproken"

Het liep aanvallend niet goed bij de Belgen de eerste helft, maar wat maakt dat uit als je een éénmansleger vooraan staat hebt? Romelu Lukaku is gewoon een nachtmerrie voor elke verdediger geworden.

Het is gewoon niet meer normaal. Deze keer hadden de Denen elke keer hij in de zestien kwam drie man rond Lukaku geposteerd. Bij stilstaande fases dan. Maar als hij in beweging is, is er gewoon niks meer tegen te beginnen.

De eerste goal kwam er na 'fast thinking' van Tielemans en De Bruyne. "Er kwam ook wat geluk bij zien, maar dat moet je soms hebben in het voetbal. Maar Kev en Youri deden dat echt perfect! Slim!"

Zijn tweede - en 57ste voor de Rode Duivels - kwam er na een perfecte voorzet van Thorgan Hazard. "We hadden dat afgesproken bij de rust. Ik had hem gezegd dat als hij de bal daar kreeg gewoon eerst moest kijken en de bal daar geven waar hij hem gegeven heeft. Ik heb die drang om te scoren en mijn steentje bij te dragen."

Maar het scoren was niet het enige wat hij deed. Lukaku speelde perfect met zijn rug naar doel, hield verdedigers af, kaatste, trok gaten, zette druk... Een totaalprestatie!