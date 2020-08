Standard kiest kapitein en is klaar voor nieuwe seizoen: "Top-4? We zijn een van de beste ploegen" en "Zonder twaalfde man alles geven"

Standard opent zaterdag op Sclessin zijn voetbalseizoen 2020-2021. Cercle Brugge is de eerste tegenstander die voor de bijl moet. Bij de Rouches zijn ze alvast ambitieus.

Standard wil dit jaar meespelen in de top-4 en zo de verkleinde play-off 1 halen: "De top-4? We zijn een van de beste ploegen van België", aldus Selim Amallah op de persconferentie voorafgaand aan het duel met De Vereniging.

"We gaan er dus ook alles aan doen om in die top-4 te eindigen. We hebben er vertrouwen in, want we hebben een groep die goed aan elkaar hangt en de coach heeft dezelfde filosofie als Preud'homme. We voelen ons klaar na de break."

Vanheusden kapitein

Dat doen de Rouches met Samuel Bastien als gelegenheidskapitein, want de coach heeft hem tot co-kapitein gemaakt en de geschorste Zinho Vanheusden als échte kapitein. "De eerste drie matchen zal Bastien de band dragen", aldus coach Montanier.

De hel van Sclessin zal Standard niet kunnen helpen op speeldag 1: "Het wordt moeilijk zonder onze twaalfde man", beseft Amallah dan weer. "De supporters geven alles voor ons met heel hun stem, nu moeten we het zonder hen doen. Maar we zijn vol vertrouwen."

