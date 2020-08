Philippe Montanier tevreden met eerste zege bij Standard: "Maar zoals mijn prof vroeger zei: 'het kan beter'"

Standard is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De Luikenaars stuurden Cercle Brugge met lege handen naar huis en bevestigden enkele positieve zaken die we van de Rouches zagen tijdens de zomerse voorbereiding.

Ondanks een sloom begin van de wedstrijd en een muur in het doel bij Cercle, Warleson, heeft Standard de drie punten thuis gehouden. "Ik ben tevreden met het resultaat en met de spirit van mijn spelers", was Philippe Montaniers eerste reactie na de match.

Nog niet efficiënt genoeg

"De beste speler van Cercle Brugge was hun doelman. Wij hadden de partij al vroeger dood kunnen maken, maar daar zijn we niet in geslaagd. Zoals mijn prof het indertijd zou hebben gezegd: dat kon beter. We scoren slechts eenmaal uit vijftien kansen en zo laten we een mogelijkheid aan onze tegenstander om terug in de match te komen", ging hij verder.

Op het middenveld koos de nieuwe coach van Standard voor Shamir en Raskin naast Bastien. Cimirot startte niet in de basis. "Cimirot is een essentiële pion in het team, maar hij was nog niet in topvorm tijdens de voorbereiding. Hij is belangrijk, maar ik heb voor het meest dynamische team gekozen", besloot Montanier.