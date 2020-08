Aanvoerdersband wisselde van arm bij Standard: "Die eer kon ik niet weigeren"

Door de afwezigheid van Zinho Vanheusden moest er een nieuwe aanvoerder opstaan bij Standard Luik. De keuze van Philippe Montanier viel op Samuel Bastien.

Zinho Vanheusden zit nog enkele schorsingsdagen uit en daardoor gaat de aanvoerdersband naar een andere arm. De keuze viel op Samuel Bastien. De 23-jarige middenvelder begint aan zijn derde seizoen bij de Rouches.

"Toen de coach me de aanvoerdersband gaf, kon ik die eer niet weigeren", was Samuel Bastien apetrots na de match. "Kapitein zijn bij Standard, dat is niet aan iedereen gegeven. Maar ik liet het niet aan mijn hoofd komen. Ik bleef mezelf en gaf alles voor het team op het veld", aldus de ex-speler van Chievo Verona.

Aanvoerder en matchwinnaar

Op het middenveld kreeg hij Eden Shamir en Nicolas Raskin na zich. Dat was nieuw in vergelijking met vorig seizoen. "Het ging goed! Eden en Nicolas speelden een topmatch. Iedereen voerde zijn taken goed uit en we bleven geconcentreerd tot aan het laatste fluitsignaal. Ik probeer mijn moment eruit te kiezen om naar voor op te rukken", besloot de enige doelpuntenmaker van de avond.