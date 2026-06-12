Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm
Foto: © photonews
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De nieuwe staf van Anderlecht begint vorm te krijgen. De centrale figuur ontbreekt uiteraard nog, de hoofdtrainer, maar de toekomst van Jérémy Taravel en de andere assistenten ligt intussen vast.

Een open werf: met een kern die deze zomer flink door elkaar geschud zal worden en een vernieuwde staf heeft Antoine Sibierski in zijn eerste weken bij Anderlecht meteen heel wat werk. Wat de staf betreft, draaide de eerste vraag rond Jérémy Taravel.

Eerst was het de vraag of hij T1 zou blijven. Nadien verschoof de twijfel naar zijn antwoord op het voorstel om bij de club te blijven, maar opnieuw assistent te worden. De Fransman heeft erover nagedacht. Volgens Het Nieuwsblad zal hij volgend seizoen wel degelijk nog deel uitmaken van de staf. Dat past bij zijn loyaliteit aan Sporting, nadat hij deze winter ook de kans had om Edward Still naar Watford te volgen.

De nieuwe staf van Anderlecht krijgt stilaan vorm

Ondanks zijn terugkeer in een rol als assistent zal Taravel meer verantwoordelijkheden krijgen dan een jaar geleden onder Besnik Hasi. De toekomstige hoofdtrainer zal nog maar twee assistenten hebben, en dus geen drie zoals tot nu toe het geval was. Sibierski vindt dat voldoende. Hij heeft ook beslist om het contract van Andreas Patz, die in maart door Taravel werd meegebracht, niet te verlengen.

Arnaud Djoum en Naïm Aarab, die naar de staf van de eerste ploeg werden doorgeschoven om Taravel te ondersteunen, zouden op hun beurt terugkeren naar de jeugdopleiding. Er komt dus nog een andere assistent bij, die op hetzelfde hiërarchische niveau als Taravel zal staan.


Daarnaast zouden keeperstrainer Justin Verlinden en fysiektrainer Dries Bloemen in de nieuwe staf blijven. De directie zou tevreden zijn over hun werk. De puzzel krijgt stilaan vorm, maar nu moet het belangrijkste stuk nog gelegd worden. Sporting wil zijn nieuwe trainer binnen tien dagen kunnen voorstellen. Die krijgt dan nog de tijd om tijdens de voorbereiding zijn stempel te drukken, voor de eerste grote afspraak volgt: de tweede voorronde van de Europa League, op 23 en 30 juli.

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