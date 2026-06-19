Borguet slaat toe: Anderlecht bindt Portugees jeugdinternational aan zich

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Borguet slaat toe: Anderlecht bindt Portugees jeugdinternational aan zich
Foto: © photonews
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De 15-jarige Daniel Miguel Deldicq tekent zijn eerste profcontract bij paars-wit. De rechtsvoetige middenvelder, die zowel als nummer 6 als nummer 8 uit de voeten kan, komt sinds 2022 uit voor paars-wit. Hij tekent nu een contract tot 2029 bij RSCA.

"Daniel, het kind van een Portugese moeder en een Belgische vader, werd geboren in Vorst op 11 juni 2011. De centrale middenvelder mocht Portugal al vijf keer vertegenwoordigen bij de U15 en was afgelopen seizoen aanvoerder van de U16 van paars-wit. De middenvelder ging onder meer mee naar Amerika voor de MLS Generation Cup en was actief op de KDB Cup."

"De rechtsvoetige speler zorgt voor duelkracht op het middenveld en wordt gezien als een natuurlijke leider binnen de ploeg. Zijn positieve agressiviteit, de intensiteit die hij in zijn spel legt en zijn winnaarsmentaliteit vormen een katalysator voor zijn teamgenoten."

RSC Anderlecht legt jong talent vast tot juni 2029

"Bovendien is hij met zijn behendige voeten en technische bagage een rustpunt voor het team. Daniel beschikt over een groot loopvermogen, zet zijn tegenstanders continu onder druk en blinkt uit in het recupereren van de bal."

"Daniel begint aan zijn zesde seizoen bij paars-wit en wordt beschouwd als een echte ket van Neerpede. Met zijn eerste profcontract wordt hij nu beloond voor zijn inzet van de afgelopen jaren", aldus RSC Anderlecht in een persbericht op de eigen webstek.

Tim Borguet is tevreden met de kans voor jongeling

Tim Borguet is in de wolken met de deal: "Daniel belichaamt de waarden van Neerpede. Als polyvalente middenvelder die zowel op de 6 als de 8-positie kan spelen, onderscheidt hij zich door zijn intensiteit, kwaliteit in de duels en zijn onvermoeibaarheid. Het is een speler die stabiliteit brengt op het middenveld en die de balans bewaakt tussen de defensieve taken en de drang naar voren."

"Zijn traject binnen onze jeugdopleiding en zijn constante evolutie hebben geleid tot deze welverdiende handtekening onder zijn eerste profcontract. Daniel is ook Portugees jeugdinternational en beschikt over een winnaarsmentaliteit en een voorbeeldige toewijding."

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