📷 KAA Gent komt met ferme verwijzing naar de geschiedenis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 KAA Gent komt met ferme verwijzing naar de geschiedenis
Foto: © photonews
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KAA Gent wil in het nieuwe seizoen meer laten zien dan in het voorbije seizoen, al haalden ze wel Europees voetbal. En dus zal het ook de komende weken alle hens aan dek zijn. Met ook een duidelijke link naar de geschiedenis.

De voorbije weken werd al duidelijk dat ze bij KAA Gent blij waren met het halen van Europees voetbal, maar ook dat het naar volgend seizoen toe beter zal gaan moeten. Eind juli wordt er in Europa al meteen gespeeld in de voorrondes van de Conference League.

KAA Gent stelt nieuw shirt voor

Tegen Tsjerkasy hebben ze in de tweede kwalificatieronde van de Conference League heel weinig andere keuze dan gewoon winnen en doorgaan. Na die wedstrijden op 23 en 30 juli kunnen ze verder kijken naar de volgende voorronde.

De Buffalo's bestaan ondertussen al meer dan 125 jaar en ook het nieuwe shirt is een ferme verwijzing naar de mooie geschiedenis van de Gentse voetbalploeg. "Trots en geschiedenis verweven in één ontwerp", klinkt het bij De Buffalo's.

KAA Gent verwijst naar de geschiedenis van de club met nieuw shirt

Tijdens de oefenwedstrijd tegen Merelbeke zaterdagavond zijn de eerste honderd shirts exclusief te verkrijgen. "Op is op" is daarbij het devies, dus de fans van KAA Gent zullen er snel moeten bij zijn op zaterdagavond.

We geven u graag ook nog het gedicht mee van KAA Gent op haar webstek bij de voorstelling van het nieuwe shirt: 

Maak kennis met het nieuwe KAA Gent-home shirt S26/27.
Of beter: de 2de huid van de Buffalo.
Draag het en voel meteen het gewicht van meer dan 125 jaar traditie,
erfgoed en fierheid.
De trots van een club.
De ziel van een stad.
De kracht van generaties Buffalo’s.
 
Van 1900 tot Ons Gantoise.
Van ARAG tot Heb Vertrouwen in U Zelve.
Van de sterren aan het heelal, voor zij die ons verlaten hebben
maar nooit verloren gaan, tot het stamnummer dat ons verbindt.
Dit shirt draagt alles mee wat ons gemaakt heeft.
Elke herinnering.
Elke tribune.
Elke stem.
Elke overwinning.
Elke keer dat we de rug terug moesten rechten.
In Gent.
Op verplaatsing.
In het stadion.
En op straat.
 
In deze nieuwe collectie wordt ook onze indiaan extra geëerd.
Gelaagd en geweven brengt hij meer diepte,
meer emotie en meer premium uitstraling.
 
Koop ‘m snel hier.
En draag ‘m fier.

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