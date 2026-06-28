40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

Het opbod is volop bezig. Na Liverpool en Chelsea is nu ook onder meer Brighton & Hove Albion steeds nadrukkelijker aan het aankloppen bij Club Brugge om Joel Ordonez in huis te halen. De cijfers die daarvoor worden geboden? Die zijn stilaan duizelingwekkend.

Liverpool wist het spoor rond Joel Ordonez recentelijk nieuw leven in te blazen, als mogelijke vervanger van Ibrahima Konaté, die naar Real Madrid is vertrokken. De jonge verdediger van Club Brugge staat hoog aangeschreven in Engeland.

Liverpool is Joel Ordonez niet vergeten. De verdediger van Club Brugge staat opnieuw in het vizier van de Reds. Daarbij werden bedragen van 45 miljoen euro genoemd, maar Club Brugge zou mogelijk nog meer voor hem willen vangen.

Brighton & Hove Albion springt in de dans voor Joel Ordonez

Met Brighton & Hove Albion is er nu volgens Britse media een derde gegadigde in de Premier League die de nodige miljoenen op tafel wil gaan gooien om er de centrale verdediger te gaan bijnemen. En dus kan het opbod nog wat verder gaan.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Joel Ordonez op dit moment zo'n 33 miljoen euro, maar het bedrag dat blauw-zwart voor hem wil vangen zal hoger liggen. Bij Club Brugge ligt hij nog tot juni 2029 onder contract, maar Club Brugge lijkt bereid hem aan het juiste bedrag wel te willen verkopen.

Breekt Joel Ordonez het uitgaand transferrecord voor Club Brugge?

Sowieso lijkt hij het transferrecord in ons land qua uitgaande transfers zeker te kunnen breken. Ordonez speelde op de Wereldbeker 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met Ecuador in groep E tegen Ivoorkust, Curaçao en Duitsland.





Tegen de Duitsers maakte hij bijzonder veel indruk en werd hij zelf tot de uitblinker onder de analisten en pers uitgeroepen. Daardoor lijkt hij ook nog eens extra aan zijn marktwaarde te gaan werken, waar Club Brugge alleen maar beter van lijkt te worden. Op woensdag 1 juli volgt in de zestiende finales een nieuw topduel tegen thuisland Mexico. Na het WK zullen er snel knopen worden doorgehakt.