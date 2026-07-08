'Club Brugge werkt volop aan komst middenvelder uit de Serie A'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Club Brugge werkt volop aan komst middenvelder uit de Serie A'
Foto: © photonews

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Club Brugge wil volgend seizoen zijn titel verlengen. De transfercarrousel zal na het WK ongetwijfeld volop gaan draaien bij blauw-zwart. Verwacht wordt dat er toch de nodige aanwinsten komen op Jan Breydel. Zo moet Club een vervanger zien te vinden voor Aleksandar Stankovic.

Stankovic verliet Club al na een jaartje voor Internazionale, de club waar hij zijn opleiding genoot. Blauw-zwart incasseerde 22 miljoen via de terugkoopclausule in het contract van de Serviër, maar verliest tegelijkertijd een sterkhouder op het middenveld.

Yannick Engelhardt

Ondertussen raakte ook bekend dat Raphael Onyedika op hernieuwde interesse van Eintracht Frankfurt kan rekenen. De gesprekken over een transfer van de Nigeriaan zouden niet vergevorderd zijn, maar de spoeling zo zomaar eens dun kunnen worden op het middenveld.

Dat lijkt de landskampioen te willen voorkomen. Volgens Sacha Tavolieri toont Club grote interesse voor Yannik Engelhardt, een 25-jarige middenvelder van het Italiaanse Como. De gesprekken tussen beide clubs zouden volop lopen, maar het zou om een moeilijk dossier gaan.

Uitgeleend aan Borussia Mönchengladbach

Engelhardt werd het afgelopen seizoen door Como uitgeleend aan Borussia Mönchengladbach. Bij de Duitse traditieclub kwam hij 31 keer in de actie in de Bundesliga en twee keer in de DFB-Pokal. Daarin was hij goed voor twee goals en twee assists. Zijn huurbeurt liep af op het einde van afgelopen seizoen, maar het is niet duidelijk of hij nog in de plannen van Como voorkomt.

De Italianen haalden Engelhardt in 2024 voor 4 miljoen euro weg bij Fortuna Düsseldorf. Sindsdien kwam hij 26 keer (1 goal,1  assist) in actie voor het nummer vier uit de Serie A, waar hij nog een contract heeft tot midden 2027. Op Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 7 miljoen euro.

Como moet kiezen

Como zal nu een keuze moeten maken aan de onderhandelingstafel: nu proberen te cashen of het risico lopen om de speler volgend seizoen transfervrij de deur uit te zien lopen. Met Club Brugge zit er alvast een kapitaalkrachtige club aan de overkant.

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Club Brugge
Como
Yannik Engelhardt

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