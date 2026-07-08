Rudi Garcia heeft gelijk: maar wie vliegt er dan weer op de bank tegen Spanje?

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Rudi Garcia heeft gelijk: maar wie vliegt er dan weer op de bank tegen Spanje?
Foto: © photonews
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De bondscoach heeft tot nu toe de juiste keuzes gemaakt tijdens de wedstrijden. Het draaide in ieder geval elke keer goed uit. Maar wat de wedstrijd tegen de VS ons vooral geleerd heeft: Youri Tielemans is geen verdedigende middenvelder.

Na het gelijkspel tegen Iran riep heel het land om Hans Vanaken in de ploeg te zetten. Rudi Garcia luisterde en dat draaide goed uit tegen Nieuw-Zeeland met een middenveld Tielemans-Vanaken-De Bruyne. Tegen de stevigere Senegalezen begon België opnieuw met dat drietal en dat was al heel wat moeilijker.

Tielemans is incontournable (en niet als verdedigende middenvelder)

Tielemans speelde zijn minste eerste helft van het toernooi als... verdedigende middenvelder. Nog voor het uur haalde Garcia De Bruyne naar de kant om Raskin in de plaats te zetten en Tielemans mocht hoger gaan spelen. Met het gekende resultaat: een goal en een uitgelokte penalty die hij zelf omzette. Heel het land in euforie. Vanaken was toen ook al lang naar de bank verdwenen.

Tegen de VS was iedereen verbaasd dat zowel Vanaken als De Bruyne op de bank moesten zitten, behalve Tielemans zelf. Die wist dat Garcia zijn kapitein liever hoger op het veld zag en had het bewijs gekregen tegen Senegal. Niet KDB is de eerste op het papiertje van de Fransman, maar wel Tielemans.

Raskin is zeker van zijn plaats

Garcia heeft hem de sleutels van de nationale ploeg in handen gegeven en gaat hem die ook niet meer afpakken. Youri kan ook nog een volgend WK in 'zijn prime' meemaken, dat speelt ook mee. Tegen Spanje zal Garcia hem niet meer achteruit trekken. Tielemans is zeker van zijn plaats als 'acht' of zelfs 'tien'.

En ja, ook Nicolas Raskin lijkt zich weinig zorgen te moeten maken. Hij is - naast Witsel - de enige overgebleven verdedigende middenvelder en gaat de stofzuiger voor de verdediging worden. Wie de derde middenvelder zal worden, dat moet nog blijken. Het gaat dus tussen Vanaken en De Bruyne. 

Vanaken of De Bruyne?

Het is allesbehalve zeker dat die keuze sowieso in het voordeel van KDB gaat uitvallen. De Bruyne sukkelt na een moeilijk seizoen bij Napoli ook met zijn vorm en Vanaken is altijd klaar om te spelen. Het zou zomaar kunnen dat de Bruggeling tegen Spanje de aanvallende punt van het middenveld wordt. 

Al wordt die afweging nu nog gemaakt. Het nadeel van De Bruyne is dat hij moet groeien in een match en als invaller niet genoeg tijd heeft om zijn stempel te drukken. Maar hoe het er nu naar uitziet zal Vanaken straks toch beginnen aan de match.

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