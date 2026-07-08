Stijn Stijnen gaf duidelijk advies: Club Brugge kaapt aanvaller weg bij Patro Eisden

Club Brugge heeft zich versterkt met Milan Robberechts. De 22-jarige Belgische aanvaller komt over van Patro Eisden Maasmechelen en ondertekende een contract tot de zomer van 2030. Hij zal in eerste instantie aansluiten bij Club NXT.

Milan Robberechts begon bij Grimbergen en belandde in 2014 in de jeugdopleiding van KV Mechelen. Daar schopte hij het uiteindelijk tot het eerste elftal. Na zijn doorbraak bij Malinwa volgden passages in Nederland bij Fortuna Sittard en VVV-Venlo.

In 2024 keerde hij tijdelijk terug naar België om op huurbasis voor RSCA Futures uit te komen. Een jaar later maakte hij definitief de overstap naar Patro Eisden.

In Maasmechelen kreeg Robberechts opnieuw continuïteit. Afgelopen seizoen verscheen hij 35 keer tussen de lijnen en was hij goed voor vier doelpunten en vier assists. Die prestaties leverden hem nu een transfer naar Club Brugge op.

Stijnen bijzonder trots

Bij Patro Eisden reageren ze met veel voldoening op de overstap. "We zijn bijzonder trots op deze transfer", zegt coach Stijn Stijnen. "Milan kwam vorig jaar naar Patro en we hadden een duidelijk werkplan voor hem. Milan heeft dit enorm knap opgepakt, met als resultaat een transfer naar de grootste club van het land."

𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗯𝗯𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝘀 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗕𝗿𝘂𝗴𝗴𝗲!



Patro Eisden en Club Brugge bereikten een akkoord omtrent de overgang van Milan naar Club Brugge.

Hij ondertekende zonet een verbintenis van vier jaar.



𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙎𝙩𝙞𝙟𝙣 𝙎𝙩𝙞𝙟𝙣𝙚𝙣 𝙤𝙫𝙚𝙧 𝙙𝙚… pic.twitter.com/DvBHRsLowl



— K. Patro Eisden Maasmechelen (@patro_eisden) July 8, 2026

"Meerdere clubs toonden interesse, maar als Club voor je deur staat, mag je niet twijfelen. Dat heb ik hem ook geadviseerd. Hij heeft alle kwaliteiten om te slagen. We zijn heel trots op Milan. Toen hij aankwam bij Patro, lieten we hem een foto zien van Anis, Abid en Kiki. We hebben elkaar in de ogen gekeken en gezegd dat hij de vierde in de rij zou worden. Dat dit nu ook nog eens bij Club Brugge is, is fantastisch."

Eerst bewijzen bij Club NXT

Robberechts komt voorlopig terecht bij Club NXT U23. Daar krijgt hij de kans om zich binnen de Brugse structuur verder te ontwikkelen en zich richting de A-kern te tonen. Voor Robberechts begint na één seizoen bij Patro nu een nieuw hoofdstuk bij de Belgische kampioen.